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Россиян предупредили о штрафах за цветы на балконе

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Оштрафовать владельцев квартир за цветы на балконе могут из-за их неправильного размещения. Об этом россиян предупредил директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев, сообщает радио Sputnik.

По словам эксперта, ящики с растениями следует ставить с внутренней стороны — если они будут выступать за пределы балкона, это может быть расценено как нарушение архитектурного облика здания. Помимо этого, выступающие конструкции могут помешать сотрудниками управляющей компании проводить ряд работ.

«Когда промышленный альпинист спускается с крыши дома вдоль стены, дополнительные секции ящиков могут помешать его работе, а в некоторых случаях могут даже представлять опасность для его жизни. Здесь, с одной стороны, собственник может получить штраф напрямую от Госжилинспекции, с другой стороны, управляющая компания может получить штраф за то, что она ненадлежащим образом следит за состоянием балконов и общедомового имущества», — пояснил Мезенцев. Штраф в таких случаях для владельцев квартир составит до 2500 рублей, для управляющей компании — от 40 до 50 тысяч рублей, а для ее директора — 4000-5000 рублей.

Специалист добавил, что ящики и горшки с цветами на балконе могут также быть опасными для прохожих, так как рискуют обрушиться людям на голову во время ураганов или от ветхости. Кроме того, конструкция может упасть на капот стоящей внизу машины и разбить стекло. В таких случаях, по словам эксперта, ответственность полностью ляжет на собственника квартиры. «Эта ответственность может быть гражданской, если причинен только материальный ущерб, или уголовной — в случае нанесения телесных повреждений», — заключил Мезенцев.

Ранее в России ввели штрафы за самовольное остекление и обшивку балконов. В Минстрое пояснили, что подобные изменения должны отражаться в техническом паспорте здания, так как подразумевают изменение фасада дома. Нарушителей ждет штраф до 5000 рублей.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Штрафы, штрафы, штрафы, бабло, бабло, бабло!

Гость||

Даёшь больше штрафов!

Гость||

Во всем мире горшки ставят на крепления на внешний край балкона и только в России это нельзя делать. Снести исторический дом и построить стеклянный новодел - это можно, а цветы нельзя. Россия - для страшных и грустных.

Имя: Гость
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