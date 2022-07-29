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Путин оценил идею создания сертификатов на покупку квартир в ДНР и ЛНР

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Российский вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил создать жилищные сертификаты на покупку квартир для жителей Донбасса, которые не хотят восстанавливать старое жилье. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо приобретения нового жилья предлагается сделать единовременные выплаты на ремонт жителям регионов, пострадавших при специальной военной операции на Украине. Вице-премьер пояснил, что на восстановление квартир и частных домов будут выплачивать средства из расчета по 6 тысяч рублей на квадратный метр.

Президент России оценил идею и добавил, что такие сертификаты можно распространить не только на жителей ДНР, но и ЛНР.

Ранее российский лидер поручил Хуснуллину обеспечить жителям Донбасса зиму «в человеческих условиях». В разговоре с вице-премьером Путин объяснил, что власти ДНР и ЛНР обращаются к Москве с просьбой помочь в восстановлении инфраструктуры, социальных объектов и жилой части пострадавших городов.

В июне Минстрой России сообщил о первоочередных задачах в рамках восстановления ДНР и ЛНР. В них включены подготовка к отопительному сезону и учебному году. В ведомстве также отметили, что в Донбассе предстоит масштабная работа, однако социально значимые объекты будут восстановлены в максимально сжатые сроки.

Фото: Администрация Президента России.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Толково придумано.

Гость||

Путин, введи и к нам войска! Мы тоже хотим жить по-человечески!

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