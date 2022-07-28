На ипотеку в России выделят десятки миллиардов рублей

28.07.2022 | 14:17

Правительство России приняло решение выделить на программы ипотеки несколько десятков миллиардов рублей. Об этом говорится на сайте кабмина.

Было решено направить 45,5 миллиарда рублей на реализацию трех ипотечных программ — льготной, семейной и дальневосточной. «Они пользуются высоким интересом у жителей страны. И средства, которые уже были выделены и предусмотрены в федеральном бюджете, практически полностью выбраны», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Большая часть из указанной суммы пойдет на льготную ипотеку. Около 16 миллиардов отправят на программу семейной ипотеки и более четырех миллиардов — на дальневосточную. Таким образом власти планируют помочь гражданам приобрести недвижимость и повысить качество жизни.

В июне 2022 года в России решили дополнительно профинансировать одну из льготных ипотечных программ. Правительство дополнительно выделит семь миллиардов рублей на поддержку сельской ипотеки. Мера была призвана помочь улучшить жилищные условия 17 тысяч семей в сельской местности.