Правительство России вновь расширило перечень недружественных стран

24.07.2022 | 12:01

Правительство России включило Багамские острова, а также острова Гернси и Мэн в перечень недружественных стран и территорий. О расширении списка сообщается в Telegram-канале кабинета министров.

Отмечается, что острова Гернси и Мэн попали в перечень из-за поддержки введенных Великобританией санкций. Багамские острова были включены в список из-за введенного на их территории запрета на любые операции с министерством финансов России, рядом российских кредитных организаций и Банком России.

Согласно указу президента России Владимира Путина, граждане и компании страны смогут расплатиться с зарубежными кредиторами из недружественных стран в рублях. Порядок распространяется на выплаты, превышающие десять миллионов рублей в месяц.

В марте кабмин России подписал распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против страны, ее компаний и граждан. Утвержденный список возглавляют США, Канада и страны Европейского союза, а также Великобритания с ее территориями. Помимо этого, названы Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Монако, Андорра, Лихтенштейн, Норвегия, Исландия, Сан-Марино, Северная Македония, Южная Корея, Новая Зеландия, Япония, Австралия, Микронезия, Сингапур и Тайвань. Позже правительство расширило перечень, включив в него Данию, Грецию, Хорватию, Словению и Словакию.