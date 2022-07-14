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Россиянам напомнили о новой дачной амнистии

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Россиянам рассказали об изменениях в дачной амнистии. По словам члена Ассоциации юристов России Евгения Пантазия, новые поправки продлевают амнистию до марта 2031 года, а также позволяют зарегистрировать готовые загородные дома в упрощенном порядке. Оценку эксперта передает агентство «Прайм».

Пантазий напомнил, что правительство предусмотрело административный механизм оформлениях в собственность построенных до 14 мая 1998 года домов и земель под ними на случай, если правоустанавливающих документов на объект нет. Кроме того, земельные участки, полученные хозяевами до 30 октября 2001 года на праве постоянного пользования или наследуемого владения, автоматически считаются их собственностью.

Юрист считает, что изменения в амнистии поможет некоторым россиянам. Нововведения может оказаться полезными, когда передавший объект по наследству не стал оформлять право собственности при жизни.

Правительство приняло решение продлить дачную амнистию 1 июля 2022 года. До марта 2031 года граждане имеют возможность зарегистрировать жилой или садовый дом, предоставив только технический план и правоустанавливающий документ на участок.

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Источник — lenta.ru
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