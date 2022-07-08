В России задумали изменить правила получения пенсионных накоплений

08.07.2022 | 12:43

Для получения налогового вычета и софинансирования от государства в рамках новой пенсионной реформы россиянам придется вложить свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) минимум на 10 лет. О таких возможных изменениях в пенсионных накоплениях рассказали «Известия».

В материале издания говорится, что для обеспечения долгосрочности вложений российские власти задумали ввести требование, чтобы пенсионный договор заключался не менее чем на 10 лет.

При этом указывается, что лишь в таком случае россиянин может претендовать на получение налогового вычета и софинансирования, которое предполагается только в случае с добровольными накоплениями на пенсию. Однако ни в страховых, ни в инвестпродукте оно не предусмотрено.

Ранее россиянам назвали условие выгодной покупки стажа для пенсии. Депутат Госдумы Светлана Бессараб напомнила о необходимости получать белую зарплату для будущих выплат.