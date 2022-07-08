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В России задумали изменить правила получения пенсионных накоплений

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Для получения налогового вычета и софинансирования от государства в рамках новой пенсионной реформы россиянам придется вложить свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) минимум на 10 лет. О таких возможных изменениях в пенсионных накоплениях рассказали «Известия».

В материале издания говорится, что для обеспечения долгосрочности вложений российские власти задумали ввести требование, чтобы пенсионный договор заключался не менее чем на 10 лет.

При этом указывается, что лишь в таком случае россиянин может претендовать на получение налогового вычета и софинансирования, которое предполагается только в случае с добровольными накоплениями на пенсию. Однако ни в страховых, ни в инвестпродукте оно не предусмотрено.

Ранее россиянам назвали условие выгодной покупки стажа для пенсии. Депутат Госдумы Светлана Бессараб напомнила о необходимости получать белую зарплату для будущих выплат.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Народ не доживает до такого счастья!

Гость||

Слишком уж смертность высокая. Накопления могут большинству не понадобиться. Да и кто в сомнительные негосударственные фонды поверит!? Достала эта бесараб своими фантазиями да и вся госдума тоже!

Гость||

Да негосударственные пенсионные фонды ООО РОга и Копыта схлопнуться раньше этих 10 лет и где кого после искать с этими накоплениями? Кто будет за это отвечать

Гость||

10 лет в условиях нашей страны - это непредсказуемая вечность. У нас ничего нелья планировать на 10 лет вперёд.

Гость||

Уже 20 лет назад создавали эти негосударственные пенсфонды. На работе даже заставляли им отчислять проценты от з/п. Где эти фонды и где наши деньги?

Имя: Гость
Комментарий:

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