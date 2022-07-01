В стране и мире

Крупным российским торговым центрам предсказали запустение

Печать
Telegram

Крупным торговым центрам в России предрекли запустение к концу 2022 года — доля свободных площадей к этому сроку может повыситься до 30 процентов. Такой сценарий предсказали опрошенные РБК эксперты.

По данным консалтинговой компании CORE.XP, общий уровень свободных площадей в торговых центрах Москвы по итогам текущего года может достигнуть 15-20 процентов — это рекордный уровень с 2010 года. При позитивном сценарии, отмечают аналитики, опустение может составить 10-12 процентов.

Такой вариант предусматривает плавный рост доли свободных площадей и постепенное восстановление активности арендаторов. Однако, как считает президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко, предпосылок для него нет — специалист ожидает 15-процентного опустения ТЦ к концу 2022 года.

Региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева предположила, что доля пустых площадей может вырасти до 17 процентов, если владельцы ТЦ не найдут, кем заменить уходящих западных ретейлеров. По прогнозам директора департамента торговой недвижимости Accent Capital Светланы Кузьминой, цифра достигнет 30 процентов при условии ухода с российского рынка всех компании, которые заявили о приостановке деятельности в стране.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

И что, и как будут выкручиваться, заголосят о помощи или молча проглотят горечь обиды об упущенной прибыли?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Ибо!!!

Гость||

Что ибо, что, ибо не выдержат оттока, запустения, это и дураку понятно.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте