Крупным российским торговым центрам предсказали запустение

01.07.2022 | 17:18

Крупным торговым центрам в России предрекли запустение к концу 2022 года — доля свободных площадей к этому сроку может повыситься до 30 процентов. Такой сценарий предсказали опрошенные РБК эксперты.

По данным консалтинговой компании CORE.XP, общий уровень свободных площадей в торговых центрах Москвы по итогам текущего года может достигнуть 15-20 процентов — это рекордный уровень с 2010 года. При позитивном сценарии, отмечают аналитики, опустение может составить 10-12 процентов.

Такой вариант предусматривает плавный рост доли свободных площадей и постепенное восстановление активности арендаторов. Однако, как считает президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко, предпосылок для него нет — специалист ожидает 15-процентного опустения ТЦ к концу 2022 года.

Региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева предположила, что доля пустых площадей может вырасти до 17 процентов, если владельцы ТЦ не найдут, кем заменить уходящих западных ретейлеров. По прогнозам директора департамента торговой недвижимости Accent Capital Светланы Кузьминой, цифра достигнет 30 процентов при условии ухода с российского рынка всех компании, которые заявили о приостановке деятельности в стране.