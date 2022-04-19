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В стране и мире

Россиянка случайно вышла замуж за саму себя

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Жительница Екатеринбурга случайно вышла замуж за саму себя из-за ошибки паспортного стола. Об этом сообщает издание 66.ru.

Анастасия Палехова рассказала, что в 2021 году вышла замуж и сменила фамилию, после чего ей потребовалась замена паспорта. Поженившись, супруги ни разу не посмотрели на 14-ю страницу паспорта, где находится информация о регистрации брака.

В марте Палехова обратилась в банк, где неожиданно для нее выяснилось, что она состоит в браке с собой же. «Когда банк проверял документы, обнаружилась небольшая проблема - оказалось, что в штампе о заключении брака указано, что моим супругом являюсь я сама, только с девичьей фамилией», - объяснила россиянка.

Теперь екатеринбурженке заменят документ.

Ранее сообщалось, что жительница города Ворбург, Нидерланды, развелась с супругой и через год решила жениться на самой себе. По ее словам, эта инициатива помогла ей осознать собственную ценность и независимость.

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Источник — lenta.ru
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