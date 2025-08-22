В России оценили слова Трампа о сроках мирного урегулирования на Украине

22.08.2025 | 17:15

Несмотря на действия президента США Дональда Трампа, сроки для мирного урегулирования на Украине могут меняться, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Трамп заявил, что ясность в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта наступит в течение следующих двух недель, иначе Штатам придется изменить подход.

«Трамп, конечно, торопится. Понятно его желание как можно быстрее показать результат. С другой стороны, мы видим, что действия Украины, допустим, удар по нефтепроводу "Дружба", говорят о том, что они всячески срывают договоренности, что грозит сдвигом сроков. Поэтому несмотря на то, что Трамп пытается делать, эти сроки могут меняться по объективным причинам», — поделился депутат.

До этого в Белом доме сообщили, что администрация Трампа продолжает работу с представителями России и Украины над организацией двусторонней встречи для завершения украинского конфликта.

При этом в США не привели другие подробности об организации переговоров.