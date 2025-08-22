Сетевое издание|18+|Пятница|22 авг 2025|18:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

В России оценили слова Трампа о сроках мирного урегулирования на Украине

Печать
Telegram

Несмотря на действия президента США Дональда Трампа, сроки для мирного урегулирования на Украине могут меняться, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Трамп заявил, что ясность в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта наступит в течение следующих двух недель, иначе Штатам придется изменить подход.

«Трамп, конечно, торопится. Понятно его желание как можно быстрее показать результат. С другой стороны, мы видим, что действия Украины, допустим, удар по нефтепроводу "Дружба", говорят о том, что они всячески срывают договоренности, что грозит сдвигом сроков. Поэтому несмотря на то, что Трамп пытается делать, эти сроки могут меняться по объективным причинам», — поделился депутат.

До этого в Белом доме сообщили, что администрация Трампа продолжает работу с представителями России и Украины над организацией двусторонней встречи для завершения украинского конфликта.

При этом в США не привели другие подробности об организации переговоров.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте