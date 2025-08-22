Сетевое издание|18+|Пятница|22 авг 2025|18:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россиянам назвали способ наказать соседей за вонь

Печать
Telegram

Россияне имеют право наказать соседей за неприятный запах и антисанитарию в их квартире. Способы это сделать назвал эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук, пишет aif.ru.

Однако самостоятельно наказывать других жильцов за вонь в подъезде не стоит, отметил специалист. Следует обратиться в уполномоченный орган - например, в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства выпишут нарушителям штраф в размере от 500 до 1000 рублей и предупредят собственника, что нужно устранить причину зловония.

Если ситуация после этого не изменится, и квартира продолжит мешать безопасному и комфортному проживанию соседей, то для хозяев жилья предусмотрены более жесткие меры.

«Суд по иску уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения», - рассказал Федорук.

Ранее жительница Воронежа попала под суд из-за того, что развела тараканов в квартире. Об антисанитарии в квартире россиянки стало известно летом 2024 года, когда к ней пришли с проверкой сотрудники энергетической службы. Во время обхода они обнаружили в жилье большое количество мусора, неприятный запах и множество тараканов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте