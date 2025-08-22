Россиянам назвали способ наказать соседей за вонь

22.08.2025 | 17:16

Россияне имеют право наказать соседей за неприятный запах и антисанитарию в их квартире. Способы это сделать назвал эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук, пишет aif.ru.

Однако самостоятельно наказывать других жильцов за вонь в подъезде не стоит, отметил специалист. Следует обратиться в уполномоченный орган - например, в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства выпишут нарушителям штраф в размере от 500 до 1000 рублей и предупредят собственника, что нужно устранить причину зловония.

Если ситуация после этого не изменится, и квартира продолжит мешать безопасному и комфортному проживанию соседей, то для хозяев жилья предусмотрены более жесткие меры.

«Суд по иску уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения», - рассказал Федорук.

Ранее жительница Воронежа попала под суд из-за того, что развела тараканов в квартире. Об антисанитарии в квартире россиянки стало известно летом 2024 года, когда к ней пришли с проверкой сотрудники энергетической службы. Во время обхода они обнаружили в жилье большое количество мусора, неприятный запах и множество тараканов.