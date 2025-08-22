Назван объем сокращения производства бензина в России

22.08.2025 | 14:10

Нынешний рекордный рост биржевых цен на бензин, а также возникший дефицит топлива в ряде российских регионов связан в первую очередь с проблемами на производстве. Об этом со ссылкой на экспертов и участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Источник издания в отрасли утверждает, что простои привели к снижению выпуска со 123,6 тысячи тонн бензина в среднем в сутки в январе до 102,2 тысячи тонн в первые 19 дней августа.

Таким образом, падение составило более 17 процентов. При этом весной рынок почти не накапливал резервы, потому что многие независимые компании были уверены в снижении потребления в 2025 году, а высокие ставки по кредитам сделали формирование запасов рискованным.

Эксперт аналитического центра «Яков и партнеры» Анна Волкова отметила, что в 2024 году первичная переработка нефти сократилась на 3,1 процента, и 2025-м, скорее всего, увеличить ее не получится. Ситуацию весной осложнили ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которые, как признал глава Минэнерго Сергей Цивилев, затягиваются из-за санкций. Компаниям становится сложнее получать оборудование.

Возобновление атак беспилотников, после которых предприятия прекращали переработку, только добавило проблем и сократило предложение. Пока решить проблему не помогает даже полный запрет экспорта бензина, который правительство ввело с начала августа.

Глава Топливного союза Алтайского края Юрий Матвейко напомнил, что осенью ожидаются ремонты на девяти-десяти крупных НПЗ, так что проблема может обостриться. По его мнению, в следующие два-три месяца многие независимые АЗС могут закрыться, потому что бензина нет.

Основатель группы «Калина Ойл» Валерий Борисов отметил, что торговая наценка на заправках уже нулевая, а предприятия еще тратят средства на логистику, хранение и маркетинг. Помимо нехватки топлива на бирже, ситуацию осложняют проблемы с поставками по железной дороге, которые могут растягиваться на месяцы.

Ранее сообщалось, что уже в пяти российских регионах наблюдаются проблемы с доступностью бензина на АЗС. На этом фоне биржевая стоимость топлива держится на исторических максимумах.