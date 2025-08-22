Сетевое издание|18+|Пятница|22 авг 2025|15:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Назван объем сокращения производства бензина в России

Печать
Telegram

Нынешний рекордный рост биржевых цен на бензин, а также возникший дефицит топлива в ряде российских регионов связан в первую очередь с проблемами на производстве. Об этом со ссылкой на экспертов и участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Источник издания в отрасли утверждает, что простои привели к снижению выпуска со 123,6 тысячи тонн бензина в среднем в сутки в январе до 102,2 тысячи тонн в первые 19 дней августа.

Таким образом, падение составило более 17 процентов. При этом весной рынок почти не накапливал резервы, потому что многие независимые компании были уверены в снижении потребления в 2025 году, а высокие ставки по кредитам сделали формирование запасов рискованным.

Эксперт аналитического центра «Яков и партнеры» Анна Волкова отметила, что в 2024 году первичная переработка нефти сократилась на 3,1 процента, и 2025-м, скорее всего, увеличить ее не получится. Ситуацию весной осложнили ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которые, как признал глава Минэнерго Сергей Цивилев, затягиваются из-за санкций. Компаниям становится сложнее получать оборудование.

Возобновление атак беспилотников, после которых предприятия прекращали переработку, только добавило проблем и сократило предложение. Пока решить проблему не помогает даже полный запрет экспорта бензина, который правительство ввело с начала августа.

Глава Топливного союза Алтайского края Юрий Матвейко напомнил, что осенью ожидаются ремонты на девяти-десяти крупных НПЗ, так что проблема может обостриться. По его мнению, в следующие два-три месяца многие независимые АЗС могут закрыться, потому что бензина нет.

Основатель группы «Калина Ойл» Валерий Борисов отметил, что торговая наценка на заправках уже нулевая, а предприятия еще тратят средства на логистику, хранение и маркетинг. Помимо нехватки топлива на бирже, ситуацию осложняют проблемы с поставками по железной дороге, которые могут растягиваться на месяцы.

Ранее сообщалось, что уже в пяти российских регионах наблюдаются проблемы с доступностью бензина на АЗС. На этом фоне биржевая стоимость топлива держится на исторических максимумах.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте