Минздрав оценил ситуацию на российском фармрынке

18.04.2022 | 17:57

Ситуация на фармацевтическом рынке России стабильная, в том числе и по лекарствами из перечня жизненно важных препаратов. Такую оценку озвучил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова в понедельник, 18 апреля, приводит РИА Новости.

Он отметил, что в течение последней недели были проведены встречи как с отечественными производителями, так и с зарубежными. Все возникающие вопросы по лекарственным препаратам решаются в режиме «инцидент-менеджмента» с производителями и оптовым организациями, пояснил Мурашко.

Ранее министр сообщал, что правительство приняло решения в сфере регулирования обращения лекарственных препаратов, а также в сфере особенностей госзакупок лекарств, новых возможностей по перерегистрации цен и финансирования лекарственного обеспечения в рамках обязательного медицинского страхования.