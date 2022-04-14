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В стране и мире

Матвиенко предложила «завалить всю Россию» отечественными гвоздями

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране. Она заявила об этом в ходе заседания, запись которого опубликована в официальном сообществе Совфеда во «ВКонтакте».

Так председатель отреагировала на слова сенатора Эдуарда Росселя, который поднял тему импортозамещения. В ответ она предложила завалить страну гвоздями отечественных производителей.

«Для меня, например, было неким открытием (...), у нас гвозди импортные, не буду называть страну [экспортера] - догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла. Ну дайте малому, среднему бизнесу задание. Ну они наклепают этих гвоздей, завалят всю Россию», - сказала она.

Ранее Матвиенко выступила против национализации имущества ушедших из России западных компаний. Иностранные предприятия были вынуждены остановить работу в России из-за мощнейшего давления, пояснила она. По ее словам, западным компаниям необходимо самим определиться, будут ли они продолжать работу в России или уйдут.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

В Пензе метизный завод, где?

Сделали ТЦ :)))

Гость||

Гробы заколачивать нечем

Гость||

> Ну дайте малому, среднему бизнесу задание. Ну они наклепают этих гвоздей, завалят всю Россию

Ахах. Дайте задание. Бизнес "клепает" только то, что ЕМУ выгодно. Она при социализме что-ли живёт?

Гость||

Гвозди куда заколачивать то? Всю хорошую древесину в китай! А оставшаяся которая не сгорит в летних лесных пожарах будет стоить как чугунный мост! Досок разделочных дешевых и то своих наделать не можем!

Гость||

Да,она в магазины не ходит,а в заграничных бутиках закупается. Не в курсе,что у нас вся продукция китайская.

Гость||

гвозди бы делать из этих людей

Имя: Гость
Комментарий:

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