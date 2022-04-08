Сетевое издание|18+|Пятница|8 апр 2022|17:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Число жертв взрыва в Краматорске выросло

Печать
Telegram

Число жертв от взрыва ракеты, выпущенной из комплекса «Точка-У» по железнодорожной станции Краматорска, выросло до 39. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на городской совет.

Ранее местные власти сообщали, что количество погибших после взрыва мирных жителей составило 30. Число раненых увеличилось до 87. Эти цифры не окончательны и могут измениться.

Инцидент с ударом «Точки-У» по вокзалу Краматорска, который находится под контролем Украины, произошел днем 8 апреля. Снаряд упал, когда люди ожидали массовой эвакуации на поезде.

Украина заявила о причастности России к произошедшему, сначала заявив, что упал «Искандер», а позже — «Точка-У» российского производства. В Москве эти обвинения отвергли: ракеты такого типа были сняты в вооружения в российской армии еще в 2019 году, а Минобороны РФ не предпринимало каких-либо операций в этом районе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Москве эти обвинения отвергли: ракеты такого типа были сняты в вооружения в российской армии еще в 2019 году, а Минобороны РФ не предпринимало каких-либо операций в этом районе.
Да вообще на Украину никто не нападал. Это фейк сплошной. Бандеровцы переоделись ватниками и сами начали всех мочить.

Гость||

Буча — фейк, в Краматорске украинцы сами своих убили, а Путин — миротворец и ангел во плоти.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте