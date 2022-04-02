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В стране и мире

Трое россиян пойдут под суд по делу о торговле младенцами в Москве

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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении троих россиян по делу о торговле младенцами в Москве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Под суд пойдут заместитель гендиректора компании «Росюрконсалтинг» Роман Емашев, переводчик Кирилл Анисимов и курьер Валентина Чернышева. По версии следствия, они вместе с подельниками получали деньги от доноров половых клеток из-за границы и подыскивали для них суррогатных матерей в России. Рожденных в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга детей они продавали биологическим родителям. Как уточнили в Следственном комитете России, среди покупателей встречались «одинокие мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией».

Как уточнил информированный источник издания, трое фигурантов признали вину и дали показания о других эпизодах преступлений. В частности, Емашев помог раскрыть схему торговли младенцами в Красноярске. Установлено, что услугами сибирских специалистов по ЭКО пользовались семейные пары из Китая.

Уголовные дела Емашева и двух других обвиняемых будут рассмотрены в особом судебном порядке — их направили в суд отдельно.

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Источник — lenta.ru
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