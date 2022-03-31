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В стране и мире

Сложности с упаковкой в России связали с ассортиментом в магазинах

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Старший директор-руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова связала сложности с упаковкой в России с ассортиментом в магазинах. Она отметила, что нехватка тары может снизить разнообразие товаров, если российским производителям на первых порах не удастся быстро заменить иностранные материалы, передает «РИА Новости».

«Полагаю, что быстро заменить упаковку производителям не удастся. Безусловно, и необходимость технологических изменений или поиск новых поставщиков, и снижение предложения, даже если оно будет краткосрочным, повлечет рост цен на продукцию для конечного потребителя», - указала эксперт.

Можарова напомнила, что в марте производитель тары Elopak из Норвегии приостановил деятельность в России, потом владелец крупнейшего производства упаковки, завода Tetra Pak в Московской области, заявил о снижении выпуска упаковки для молока и детского питания.

Эксперт отметила, что Tetra Pak изготавливается из картона, полиэтилена и фольги, процесс расфасовки происходит по специальной технологии в условиях стерильности, поэтому отрасли будет сложно заменить тару.

Можарова добавила, что на современных заводах иногда невозможно заменить один тип упаковки на другой на автоматизированных линиях. Она заключила, что сложности подтолкнут предпринимателей к поиску более экологичной тары, например, из стекла, металла или перерабатываемого пластика.

Ранее стало известно, что российские рестораны, торговые сети и производители готовой еды столкнулись с ростом цен на упаковку, соответствующие уведомления они получили от производителей бумажной и пластиковой тары. В марте упаковка подорожала до 50 процентов. Компании рассматривают альтернативные варианты, а Федеральная антимонопольная служба начала проверку производителей картона.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Договорились же что будут разливать по карманам? На зло буржуям!

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