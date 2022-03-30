Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об изменении ставки по льготной ипотеке. Он объявил об этом на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций, передает «ТАСС».
«В соответствии с поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе льготной ипотеки в 12 процентов годовых», — сообщил Мишустин и добавил, что данное решение поддержит как граждан страны, так и динамично развивающийся строительный бизнес.
Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства подвысить ставку по ипотеке 23 марта. Он также согласился с тем, что предельный размер льготных кредитов на недвижимость нужно увеличить до 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 миллионов для остальных регионов.
Путин поручил скорректировать условия льготной ипотеки до 31 марта. С 1 июля граждане смогут взять кредит на покупку жилья в новостройке по пересмотренной ставке. При этом президент отметил, что условия программ семейной, дальневосточной и сельской ипотеки должны остаться без изменений.
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penzainform.ru писал(a):БИзнес поддержит это без сомнений.А как это граждан поддержит ставка в два раза выше с средней зарплатой в регионе 32 тысячи?И при этом все остальные товары и продукты подорожали миннимум в двое?