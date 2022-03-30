Сетевое издание|18+|Среда|30 мар 2022|16:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Мишустин подписал постановление об изменении ставки по льготной ипотеке

Печать
Telegram

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об изменении ставки по льготной ипотеке. Он объявил об этом на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций, передает «ТАСС».

«В соответствии с поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе льготной ипотеки в 12 процентов годовых», — сообщил Мишустин и добавил, что данное решение поддержит как граждан страны, так и динамично развивающийся строительный бизнес.

Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства подвысить ставку по ипотеке 23 марта. Он также согласился с тем, что предельный размер льготных кредитов на недвижимость нужно увеличить до 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 миллионов для остальных регионов.

Путин поручил скорректировать условия льготной ипотеки до 31 марта. С 1 июля граждане смогут взять кредит на покупку жилья в новостройке по пересмотренной ставке. При этом президент отметил, что условия программ семейной, дальневосточной и сельской ипотеки должны остаться без изменений.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В соответствии с поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе льготной ипотеки в 12 процентов годовых», — сообщил Мишустин и добавил, что данное решение поддержит как граждан страны, так и динамично развивающийся строительный бизнес.
БИзнес поддержит это без сомнений.А как это граждан поддержит ставка в два раза выше с средней зарплатой в регионе 32 тысячи?И при этом все остальные товары и продукты подорожали миннимум в двое?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте