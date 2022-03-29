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В стране и мире

Названо условие снижения цен на бензин в России

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Если страны Европы откажутся покупать у России энергоресурсы за рубли и поставки остановятся, цены на бензин в России могут начать снижаться, считает международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Об условии снижения стоимости автомобильного топлива в России он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что Россия сможет поставлять нефть на Восток, если европейские страны откажутся от российского сырья.

«Внутри России будет переизбыток нефти и нефтепродуктов. С одной стороны, логично предположить, что цены у нас пойдут вниз ввиду избытка предложения, но нужно понимать, что в этой ситуации существенно уменьшатся каналы выручки для нефтяных компаний, и они, естественно, будут это компенсировать за счет внутреннего покупателя. То есть я допускаю, что будет падение цен, но я не предполагаю, что оно будет каким-то эпохальным, существенного падения я не вижу», - поделился эксперт Владимир Демидов.

Идею о новых направлениях для поставок, которую озвучил Песков, Демидов счел хорошей, однако оговорился, что для этого необходима инфраструктура, на создание которой уйдет несколько лет. «Нам придется вкладываться в новые проекты, которые позволят транспортировать в Юго-Восточную Азию или хотя бы с месторождений Сибири в сторону Тихого океана, возможно, через Китай, возможно, просто в российские порты на Тихом океане», - объяснил он.

Кроме того, стоит понимать, что Юго-Восточная Азия является основным клиентом Ближнего Востока, поэтому поставлять нефть и нефтепродукты на чужой рынок будет сложно, отметил Демидов. Также, по его словам, российская нефть сейчас продается дисконтом в 30-40 долларов. По этой цене ее сейчас закупает и Индия, в которую мы частично увеличили поставки за последний месяц.

23 марта Путин поручил перевести оплату за российский газ по действующим контрактам с «недружественными» странами в рубли. После этого представители властей и топ-менеджеры энергетических компаний некоторых стран Европы заявили, что не смогут оплачивать российское топливо рублями.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Только смена антинародных руководителей.

Гость||

Гость писал(a):

Только смена антинародных руководителей.
проскакивай

Гость||

Если страны Европы откажутся покупать у России энергоресурсы за рубли и поставки остановятся, цены на бензин в России могут начать снижаться

Прям не патриотично,хотеть чтоб запад санкции ввел.....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Если страны Европы откажутся покупать у России энергоресурсы за рубли и поставки остановятся, цены на бензин в России могут начать снижаться
Выпадающие доходы в нашей стране будут компенсировать снижением цен для горячо любимого населения? Ну-ну...

Баранам подвесили морковку, чтобы они дружно заблеяли: "Хочем санкций, да побольше!"

Гость||

И че народ верит хоть?????

Гость||

Всему приходит конец, всему!, это догма.

Гость||

Народ уже никому не верит!

Гость||

Уровень веры народа определяется интенсивностью скабеевшины из зомбоящика.

Гость||

Бакс свалился до уровня 23.02.22, но ни одна гнида не вернула цены на прежний уровень.

Гость||

Никакого снижения цен на бензин не будет. Наоборот, повысят в разы, чтобы компенсировать упущенную выгоду от отсутствия продаж за рубеж.

Гость||

Экс-глава МИД Польши Сикорский обвинил власти в нежелании вводить санкции против России

МОСКВА, 29 мар. Польша, требующая от остальных стран Евросоюза ввести санкции против России, так и не приняла никаких мер экономического воздействия на Москву. С таким заявлением выступил бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский.

«Я обеспокоен тем, что в то время, как Запад вводит болезненные и для себя санкции, я не могу вспомнить, какие санкции ввела Польша», — сказал Сикорский, отметив, что официальная Варшава бездействует, ссылаясь на Конституцию.

Российский уголь, подчеркнул экс-дипломат, «и далее течет широким потоком через польскую границу». «Правда глаза колет», резюмировал Сикорский.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша, Словения и Чехия подготовили «план из десяти пунктов по поддержке Украины», в рамках которого предлагается в том числе ввести санкции против членов «Единой России»

Гость||

Гость писал(а):

> Бакс свалился до уровня 23.02.22, но ни одна гнида не вернула цены на

> прежний уровень.

_________

Те цифирки, что ты смотришь в компе, не имеют отношения к реальности. Рубль отправлен Эльвирой Сахипзадовной в глубокую кому. Доказательство этому - запрет снимать наличные доллары, только виртуальная конвертация безналичных денег по синтетическому курсу.

Вспоминаем СССР.

Гость||

Лапша на уши!

Гость||

Санкции против членов

Члены в покое оставьте.

Имя: Гость
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