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В стране и мире

Медведев рассказал о просьбе ушедших из России иностранных компаний

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что приостановившие работу в России иностранные компании просят не национализировать их. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Они (зарубежные компании — прим. «Ленты.ру») действительно нам потихонечку говорят, что ну вот мы ждем развязки ситуации, надеемся на мирное урегулирование конфликта, связанного с Украиной. Но, с другой стороны, вы нас пока не вычищайте, не забирайте, не вводите внешнее управление, не национализируйте, потому что мы хотим вернуться», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза выразил уверенность в том, что ушедшие из России компании позже вернутся в страну. Он подчеркнул, что РФ является довольно большим рынком. Медведев также добавил, что зарубежный бизнес не хочет отказываться от части доходов.

Ранее Медведев заявил, что уход из России иностранных компаний на фоне спецоперации Москвы на Украине не является их собственным решением. Зампред Совбеза счел, что на такой шаг бизнес пошел из-за политического давления со стороны правительств западных стран.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Медведев явно в президенты метит

Гость||

Скорее бы место освободилось

Гость||

Немножко не ко времени он вылез с оправданием зарубежных компаний-гигантов. Что-то они не очень думают о положении российских граждан и российского рынка. Сейчас Медведеву лучше бы промолчать. Его "Денег нет, но вы держитесь" помнят до сих пор.

Гость||

Медведев снова в медиа пространстве стал частым гостем.

Гость||

С Лозой соперничает.

Гость||

Нахрен он нужен. 5153

Гость||

Откуда его вытащили?

Гость||

Уходя, уходи!

Хотят зарабатывать на нас, пусть не уходят.

А раз ушли, нечего под дверью скулить.

Национализировать все у них надо, в следующий раз сто раз подумают, хлопать ли дверью. И другим неповадно будет.

Гость||

Гость писал(a):

Национализировать все у них надо, в следующий раз сто раз подумают,
Следующего раза не будет. После национализации никаких иностранных компаний и инвестиций можно будет не привлекать, они же не идиоты.

Гость||

Они улетели в открытое окно, но обещали вернуться...как они милые, сказал Фрекен Бок и всплакнула крокодильей слезой..

Гость||

Что то многовато стало Медведева в медиа пространстве.

Гость||

Денег нет ,но вы держитесь.

Гость||

16:49 А забыли, совсем забыли, вот решил напомнить, обоюдные санкции как раз под руку подвернулись.

Гость||

Уточки чета вспомнились ...

Гость||

Медведев проснулся...

Имя: Гость
Комментарий:

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