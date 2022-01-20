В стране и мире

Центробанк предложил запретить криптовалюты в России

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Центробанк выступил с предложением запретить в России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Регулятор посчитал, что в стране нельзя игнорировать нарастание рисков, связанных с криптоактивами, учитывая, что российский рубль не является резервной валютой. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте регулятора.

В ЦБ выступили за то, чтобы внести в законодательство несколько поправок. Среди прочего речь идет о том, чтобы запретить выпуск, майнинг и обмен криптовалют. Также регулятор считает, что банкам нельзя вкладывать свои деньги в цифровые активы, а операции по покупке и продаже криптовалют за реальные деньги необходимо блокировать. «Ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами и установить ответственность за нарушение данного запрета», - говорится в докладе ЦБ.

Для россиян же предлагают ввести ответственность за покупки в криптовалюте. В Центробанке уточнили, что в настоящий момент на Россию приходится 11 процентов мощностей для майнинга биткоина, страна занимает третье место в мире по объему добычи криптовалют.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) уговорила председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать введение полного запрета на операции с криптовалютами. Силовое ведомство обеспокоил рост платежей в пользу оппозиционных организаций, которые в России признаны нежелательными. В общей сложности на счетах 17 миллионов криптокошельков в России находятся около 7 триллионов рублей. На финансирование оппозиции идет крайне незначительная часть этой суммы, однако ФСБ опасается, что ситуация ухудшится.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Правильная инициатива.

Гость||

на счетах 17 миллионов криптокошельков в России находятся около 7 триллионов рублей

Чушь

Гость||

Гость писал(a):

на счетах 17 миллионов криптокошельков в России находятся около 7 триллионов рублей

Чушь

Ну, слава богу, нашелся хоть один специалист, кто доходчиво и аргументированно просветил нас.

Имя: Гость
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