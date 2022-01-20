В стране и мире

Россиянам рассказали о компенсациях за снятие копии с паспорта

Печать

Обработка персональных данных, которые содержит паспорт, осуществляется только с согласия владельца этих данных, и не все организации могут требовать предоставление копии паспорта. В случае, если копию удостоверения личности требуют незаконно, можно требовать моральную компенсацию. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала юрист Европейской юридической службы Юлия Цын.

«Удостовериться, что данная организация имеет право требовать с вас копию паспорта, можно с помощью реестра на сайте Роскомнадзора, который содержит перечень таких компаний», - пояснила Цын.

В список организаций, которые не могут требовать копию паспорта, входят, в частности, магазины. По словам юриста, там достаточно предоставить лишь паспортные данные и предъявить паспорт только для сверки информации. Но копия паспорта для этого не потребуется.

Также, отмечает эксперт, не следует прикладывать копию паспорта к каким-либо заявлениям, которые направляются по почте. В этом случае необходимо также указать паспортные данные - этого будет достаточно, чтобы себя идентифицировать.

Требовать копию паспорта и хранить ее у себя, по словам Цын, не имеет права даже работодатель. Соискателю достаточно предъявить только паспорт для установления личности и заключения трудового договора.

Получить компенсацию за незаконное требование копии паспорта или овладение ею можно через суд, пояснила юрист. Для этого требуется направить жалобу в Роскомнадзор. После проверки жалобы и получения соответствующего документа от надзорного ведомства можно обратиться в суд за компенсацией морального вреда.

Ранее стало известно, что мошенники начали оформлять на россиян кредиты через «Госуслуги». Они получили цифровые копии документов некоторых пользователей сервиса «Госуслуги», а затем взяли займы.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте