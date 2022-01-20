В стране и мире

Россиянам назвали причину «роста цен на все»

Печать

Рост цен во время перехода к зеленой экономике неизбежен. Об этом сказал генеральный директор АНО «Центр экологических инвестиций», член глобальной сети экспертных организаций по разработке решений для устойчивого развития под эгидой ООН Михаил Юлкин, передает ТАСС.

«Скорее всего, этот энергопереход пройдет на фоне какого-то фрикционного скачка. Цены вырастут все, но в разной степени. Только так можно обеспечить переход», — назвал он причину удорожания товаров и услуг.

По словам Юлкина, на этот период нужно защищать социально уязвимые слои населения и по возможности помогать бизнесу. Председатель президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике» (СВОП) Федор Лукьянов добавил, что издержки будут возложены на потребителя.

Места для угля, природного газа и нефти в мировом топливно-энергетическом балансе практически не останется в долгосрочной перспективе, отмечал ранее Михаил Юлкин.

Вице-премьер Андрей Белоусов заявлял, что переход России к зеленой экономике продлится 28 лет и обойдется в 90 триллионов рублей. При этом он указал, что упор будет делаться на водород — Россия будет стремиться к тому, чтобы занять 20 процентов рынка.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте