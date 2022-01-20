Россиянам назвали причину «роста цен на все»

20.01.2022 | 15:56

Рост цен во время перехода к зеленой экономике неизбежен. Об этом сказал генеральный директор АНО «Центр экологических инвестиций», член глобальной сети экспертных организаций по разработке решений для устойчивого развития под эгидой ООН Михаил Юлкин, передает ТАСС.

«Скорее всего, этот энергопереход пройдет на фоне какого-то фрикционного скачка. Цены вырастут все, но в разной степени. Только так можно обеспечить переход», — назвал он причину удорожания товаров и услуг.

По словам Юлкина, на этот период нужно защищать социально уязвимые слои населения и по возможности помогать бизнесу. Председатель президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике» (СВОП) Федор Лукьянов добавил, что издержки будут возложены на потребителя.

Места для угля, природного газа и нефти в мировом топливно-энергетическом балансе практически не останется в долгосрочной перспективе, отмечал ранее Михаил Юлкин.

Вице-премьер Андрей Белоусов заявлял, что переход России к зеленой экономике продлится 28 лет и обойдется в 90 триллионов рублей. При этом он указал, что упор будет делаться на водород — Россия будет стремиться к тому, чтобы занять 20 процентов рынка.