В стране и мире

Назарбаев сделал заявление

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с прошлого года и начала массовых беспорядков в стране появился на публике и сделал заявление. Соответствующее видеообращение к гражданам опубликовано на YouTube-канале его пресс-службы.

Экс-глава государства подчеркнул, что он пенсионер, в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в Нур-Султане и, вопреки многочисленным слухам, никуда не уезжал из столицы республики.

Назарбаев не появлялся на публике и не делал никаких заявлений о ситуации в стране с 28 декабря 2021 года. Экс-глава казахстанских спецслужб Альнур Мусаев даже допустил тяжелую болезнь, кому или смерть бывшего президента. Появились слухи и о том, что он выехал в Объединенные Арабские Эмираты, но посольство Казахстана в стране опровергло эту информацию.

В начале января в Казахстане вспыхнули массовые акции протеста из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре митингующие потребовали отставки правительства, перевыборов, а также люстрации людей из окружения бывшего президента Назарбаева.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

такое ощущение что он собрался жить вечно

Гость||

Что он на пенсии и так все знают, сказать то что хотел лЮдям , прощения нет желания попросить?

Имя: Гость
Комментарий:

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