Сетевое издание|18+|Воскресенье|16 янв 2022|13:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Назван способ дожить до следующей зарплаты

Печать

Советник руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Александр Коланьков напомнил, что работающие россияне получили перед Новым годом выплаты, которые должны были прийти им в начале января. В интервью радио Sputnik он рассказал, как справиться с дефицитом средств и дожить до следующей зарплаты.

При критической ситуации Коланьков посоветовал поступить ответственно, взяв деньги у профессионального кредитора и отдав их в срок. Такую услугу можно получить с помощью микрофинансовой организации (МФО), ломбарда или кредитной карты с льготным периодом.

Представитель Банка России призвал осторожно использовать такие инструменты. Он также назвал способ взять займы безопасно: для этого необходимо работать только с лицензированным участником рынка, особенно при оформлении онлайн-кредитов. Кроме того, не стоит брать средства в той валюте, в которой поступает доход. Не менее важно продумать, какую сумму нужно взять, чтобы получилось ее вернуть в полной мере.

«К различным займам нужно относиться как к опасной бритве: в хозяйстве, в быту она очень полезна, есть вещи, которые кроме как опасной бритвой не сделаешь», - подчеркнул специалист.

Эксперт добавил, что полезной привычкой вне зависимости от праздников служит практика ведения личного и семейного бюджета. Чтобы средства не исчезали, «как песок сквозь пальцы», необходимо отслеживать соотношение доходов и расходов.

Ранее россияне раскрыли размер своей новогодней премии. Более трети опрошенных (37 процентов) получили праздничную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Зачем смеялся над нищем народом?

Гость||

Лучше жить по средствам.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте