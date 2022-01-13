В стране и мире

Росстат назвал окончательный уровень инфляции в России

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Росстат предоставил окончательные данные по уровню инфляции в России. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте ведомства.

По итогам года инфляция составила 8,39 процента, выше показатель был в 2015-м, когда инфляция подскочила до 12,9 процента. Продукты за прошлый год подорожали на 10,62 процента, а услуги - почти на 5 процентов. Продовольственные товары в декабре подорожали на 1,36 процента, а за год - на 10,62 процента, непродовольственные товары - на 0,64 и 8,58 процента соответственно.

При этом за первые десять дней 2022 года цены выросли уже на 0,56 процента. В большей степени рост цен отразился на продуктах питания: огурцах, помидорах, капусте и моркови (от 3,61 до 7,4 процента). Среди непродовольственных товаров наиболее заметно подорожали новые легковые автомобили.

Как показал недавний опрос Всемирного экономического форума (ВЭФ), провал в борьбе с ростом цен - один из главных рисков для России. По итогам 2021 года, как оценивали в Центральном банке России, инфляция должна была превысить 8 процентов. Президент России Владимир Путин заявлял, что рост цен носит мировой характер, а основные причины инфляции - мягкая бюджетная политика ряда стран.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Вот вЕдь вРунишки

Гость||

Туфта! Как надо, так и напишем.

Гость||

Толково придумано.

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