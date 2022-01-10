Президент Казахстана заявил о попытке госпереворота в стране

10.01.2022 | 11:13

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал попыткой госпереворота протесты и беспорядки, которые начались в республике 2 января. Такое заявление глава государства сделал на внеочередном заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), его трансляцию ведет платформа «Смотрим».

По словам Токаева, главной целью террористов были подрыв конституционного строя в республике, захват власти и попытка госпереворота. Для этого боевики, как заявил президент Казахстана, хотели сформировать хаос в стране.

Кроме того, глава республики подчеркнул, что в агрессии против страны прямое участие принимали террористы, в том числе иностранные, а беспорядки координировались из одного центра. При этом боевики, которые планировали захватить резиденцию президента, отказались от своих планов, узнав о прибытии в страну миротворцев ОДКБ, сказал Токаев.

Массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, в частности об уходе бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики.

Накануне, 9 января, Токаев посмертно наградил 16 военнослужащих и полицейских, погибших во время беспорядков в стране. 10 января в стране объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе беспорядков.