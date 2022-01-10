В стране и мире

Президент Казахстана заявил о попытке госпереворота в стране

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал попыткой госпереворота протесты и беспорядки, которые начались в республике 2 января. Такое заявление глава государства сделал на внеочередном заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), его трансляцию ведет платформа «Смотрим».

По словам Токаева, главной целью террористов были подрыв конституционного строя в республике, захват власти и попытка госпереворота. Для этого боевики, как заявил президент Казахстана, хотели сформировать хаос в стране.

Кроме того, глава республики подчеркнул, что в агрессии против страны прямое участие принимали террористы, в том числе иностранные, а беспорядки координировались из одного центра. При этом боевики, которые планировали захватить резиденцию президента, отказались от своих планов, узнав о прибытии в страну миротворцев ОДКБ, сказал Токаев.

Массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, в частности об уходе бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики.

Накануне, 9 января, Токаев посмертно наградил 16 военнослужащих и полицейских, погибших во время беспорядков в стране. 10 января в стране объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе беспорядков.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

а я для радового казаха госпереворот это хорошо или плохо?

Гость||

Для рядового казаха лучше всего сильное государство и строгая власть. Не благодари, есичо

Гость||

Какие террористы? Народ бунтует!

Гость||

Быстрее бы воры, твари и бездари покрылись гнойной коростой

Гость||

Не понял ... Кто кого хотел перевернуть? А цены, цены прежние остались?

Гость||

Люди митинговали против повышения цен , а оказались террористами. А Талибан( запрещённый в РФ) нормальные адекватные ребята, по словам лаврова.Смотрите , не перепутайте.

Гость||

теперь пока остались

Гость||

Скоро инаш народ доведут

Гость||

Гость писал(a):

Не понял ... Кто кого хотел перевернуть? А цены, цены прежние остались?
Правильно, только молиться другому баю будут. Для рядового казаха всё без разницы, только русских возненавидят стократно.

Гость||

Токаев заявил,что живые террористы выкрали трупы мертвых террористов из моргов.

Гость||

penzainform.ru писал(а):

> Кроме того, глава республики подчеркнул, что в агрессии против страны

> прямое участие принимали террористы, в том числе иностранные, а беспорядки

> координировались из одного центра. При этом боевики, которые планировали

> захватить резиденцию президента, отказались от своих планов, узнав о

> прибытии в страну миротворцев ОДКБ, сказал Токаев.

У него резиденция в Алма-Ате что ли? В других городах почти ничего и не было.

Гость||

Гость писал(а):

> Какие террористы? Народ бунтует!

Комментарий навальниста

Гость||

Гость писал(а):

> Люди митинговали против повышения цен , а оказались террористами. А

> Талибан( запрещённый в РФ) нормальные адекватные ребята, по словам

> лаврова.Смотрите , не перепутайте.

Комментарий навальниста

Гость||

Гость писал(а):

> Скоро инаш народ доведут

Сторонники Навального это не народ

Гость||

Гость 10.01.2022 11:44:11, Гость 10.01.2022 12:00:20, Гость 10.01.2022 12:13:59 - проплаченные боты Навального

Имя: Гость
Комментарий:

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