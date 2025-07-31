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Россиянка ответит за смерть грудной дочери из-за действий четырехлетнего сына в ванной

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В Новосибирске женщина ответит за смерть грудной дочери из-за своего недосмотра. Об этом сообщил региональный следственный комитет в Telegram.

Как установили следователи, 1 мая 40-летняя горожанка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула. Оставшись без присмотра, четырехлетний сын россиянки помог попасть в ванную ее семимесячной дочери. Там мальчик включил горячую воду и перекрыл слив воды. В результате ванна, в которой находилась девочка, наполнилась водой. Спасти младенца не удалось.

В результате мать детей признали виновной по уголовной статье о причинении смерти по неосторожности.

Суд пришел к выводу, что она не приняла достаточных мер по организации присмотра за детьми. Женщине назначили наказание в виде одного года лишения свободы.

Ранее житель города Октябрьского в Башкирии бросил включенный фен младенцу в кроватку. Получив многочисленные ожоги, ребенок был доставлен в больницу. На момент публикации его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

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Источник — lenta.ru
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