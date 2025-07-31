В стране и мире

В Госдуме предложили установить дни бесплатной парковки в России

Печать
Telegram

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев, Ярослав Самылин выступили с инициативой установить единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах по всей России. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

Предлагается установить дни бесплатной парковки на дорогах общего пользования регионального, муниципального и межмуниципального значения по нерабочим праздничным дням, воскресеньям и в другие дни.

В настоящее время в российских регионах действуют разные правила предоставления бесплатной парковки в воскресенье и праздничные дни, отметили депутаты.

Таким образом граждане разных городов и регионов находятся в неравных условиях, «что вызывает недоумение и недовольство», говорится в пояснительной записке.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр назвал владение автомобилями для россиян роскошью. По его словам, многие жители страны хотели бы покупать автомобили, но не могут сделать этого по многим причинам.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте