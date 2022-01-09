Сетевое издание|18+|Воскресенье|9 янв 2022|16:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

В России оружие признают источником повышенной опасности

Печать

В России оружие с 2022 года будет признано источником повышенной опасности. Соответствующие изменения в федеральный закон вступят в силу 29 июня, уточняет РИА Новости.

«После слова "оружие" дополнить словами "является источником повышенной опасности"», - отмечается в тексте документа. Указывается, что после утери или хищения оружия в течение суток с момента происшествия владельцы должны будут информировать Росгвардию.

Комментируя инициативу, доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко пояснил, что теперь владельцы оружия будут нести ответственность за инциденты с его участием, даже если оружие было украдено или передано на законных основаниях.

«Представьте: злоумышленники вскрыли сейф с оружием или в результате какого-то стихийного бедствия он оказался вскрыт. Оружие попало в чей-то доступ, владелец будет нести гражданскую ответственность, если ружьем или иным видом был причинен вред», - добавил он.

Специалист указал, что по схожему принципу ответственность за нанесенный ущерб несут владельцы автомобилей.

Ранее сообщалось, что в России в 2022 году произойдут изменения в законе № 150-ФЗ «Об оружии». Поправки, регулирующие ряд правовых аспектов, вступят в силу 29 июня.

В частности, минимальный возраст, позволяющий владеть рядом видов оружия, повысят с 18 до 21 года. С момента вступления изменений в силу этой категории россиян нельзя будет приобретать гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, охотничье и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Вообще пора запрещать гражданским оружие

Гость||

Гость писал(а):

> Вообще пора запрещать гражданским оружие

Безоружных гражданских легче расстреливать?

Гость||

У криминала всегда было и будет оружие, а у гражданских и так его нет у большинства. Законотворцы всё имитируют бурную деятельность.

Гость||

А топор оружие?

Гость||

Смотрел видео, в Казахстане один протестующий шел в толпе с огромным молотом.

Гость||

Гость писал(а):

> Власть боится своего народа

Сторонники Навального это не народ

Гость||

Надо на два года в обязательном порядке на принудительной основе выдать в каждое домохозяйство два огнестрельных оружия с целью улучшения демографической обстановки и улучшения генетической информации.

Никаких прививок, увеличения пенсионного возраста. Теория Дарвина сама произведёт необходимый отбор

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(а):

> > Власть боится своего народа

>

> Сторонники Навального это не народ

===

Так и ходят они с плакатиками

Гость||

Гость писал(a):

еория Дарвина сама произведёт необходимый отбор
Если тебя кто-то пристрелит после этого, не обижайся. Это теория Дарвина работает.

Гость||

Гость писал(а):

> Надо на два года в обязательном порядке на принудительной основе выдать в

> каждое домохозяйство два огнестрельных оружия с целью улучшения

> демографической обстановки и улучшения генетической информации.

> Никаких прививок, увеличения пенсионного возраста. Теория Дарвина сама

> произведёт необходимый отбор

Мнение навальниста-антиваксера

Гость||

Гость писал(а):

> Безоружных гражданских легче расстреливать?

Да

Гость||

16.09 почему?

Гость||

А зачем гражданским лезьть на пули

Самое болезное место всякого буржуина его денюжка. А на улицах ее нет

Гость||

А денюжка тю-тю, как у того Кащея клиническая смерть, в яйце, но пока до того яйца доберёшься, уже отбыл Кащеюшка в Юго-Восточную Азию на острова.

Гость||

У вас там шестые этажи источники повышенной опасности.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте