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В стране и мире

Названы лучшие для жизни города России

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Финансовый университет при Правительстве изучил качество жизни в российских городах с населением более 250 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Возглавила рейтинг Москва, также в тройке оказались Санкт-Петербург и Грозный. Кроме того, эксперты положительно оценили Магнитогорск, Владимир, Тулу, Калугу, Набережные Челны, Белгород и Нижний Новгород. Антилидерами списка были признаны Хабаровск, Астрахань и Барнаул.

Исследование проходило путем социологических опросов. Жителям задавались вопросы об уровне доходов, склонности к миграции, интересе к культурным ценностям (театрам, книгам, музеям), состоянии дорог и качестве работы общественного транспорта, медицины, образования, комплекса ЖКХ. Кроме того, выяснялись условия для предпринимательства, состояние экологии, общая тревожность населения, а также распространенность бытового насилия и травматизма. Кроме соцопросов, в работе были использованы данные Росстата, Банка России и из открытых источников.

23 декабря президент России Владимир Путин ушел от ответа на вопрос журналиста из Великого Новгорода про лучший город для жизни и рассказал о развитии инфраструктуры. Он уточнил, что в стране развиваются и маленькие, и большие города.

В начале декабря аналитики в ежегодном рейтинге Expat Insider 2021 указали, что лучшими городами для жизни и работы иностранных специалистов стали Куала-Лумпур (Малайзия), Малага (Испания), Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), Сидней (Австралия) и Сингапур. Худшими оказались Рим и Милан (Италия), Йоханнесбург (Южно-Африканская Республика), Стамбул (Турция) и Токио (Япония). Годом ранее российская столица входила в двадцатку лучших городов для экспатов, а в новом списке занимает 49 место из 57. По всем ключевым критериям исследования Москва не поднялась выше 40 строчки.

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Источник — lenta.ru
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