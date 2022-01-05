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Спикер Госдумы пообещал пожизненное наказание педофилам

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента собирается принять закон о пожизненном заключении для педофилов уже в январе. Такое обещание он дал в своем Telegram-канале.

«Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество», — написал он.

Так спикер Госдумы отреагировал на убийство пятилетней девочки в Костроме. По данным следствия, 4 января 2022 года ребенка похитили во время прогулки двое мужчин и унесли в неизвестном направлении. Позднее тело девочки нашли в комнате одного из городских общежитий.

Подозреваемые в убийстве уже задержаны. Они признались в совершении преступления, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом. Его 24-летний сообщник был осужден за кражу денег с банковского счета.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А тем, кто взвинчивает цены на всё, когда пожизненное введут?

Гость||

Неплохо было бы выявить всех гомосексуалистов, педофилов, наркоманов и уголовников занимающих важные посты в России.

Гость||

Зачем пожизненное,лет 30-40 ,кормить их за счёт государства,расстрел только и спасёт общество от таких отбросов

Имя: Гость
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