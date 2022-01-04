В России вынесли на обсуждение вопрос о продолжительности новогодних праздников

04.01.2022 | 12:43

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в личном Telegram-канале задал подписчикам вопрос об их отношении к продолжительности новогодних праздников в России. Он напомнил, что традиция отдыхать на Новый год и Рождество в России зародилась не так давно — с 2012 года.

В опубликованном Володиным опросе три варианта ответа: «пусть все остается как есть сейчас», «выходные слишком длинные» и «хорошо бы отдыхать эти дни в теплое время года». Спикер Госдумы пояснил, что в последнее время звучат предложения поменять порядок отдыха в январе.

По состоянию на 12:10 в опросе приняли участие более 11,3 тысячи пользователей Telegram. За сохранение новогодних праздников в существующем виде проголосовали 58 процентов участников опроса, за перенос выходных на теплое время года выступили 22 процента, а просто за сокращение январских каникул — 20 процентов.

В ноябре лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить новогодние праздники, чтобы люди вышли на работу 2 января. Он связал свое предложение с бюджетом России на 2022-2024 годы. Депутат не впервые предложил поменять новогодние праздники. В 2020 году он выступал с идеей об обязательных выходных с 31 декабря по 3 января и переносом остальных выходных в счет оплачиваемого отпуска.

Россияне в декабре уже высказывали свое отношение к длине новогодних праздников. Тогда почти 50 процентов опрошенных сказали, что положительно относятся к продолжительному отдыху.