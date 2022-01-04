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В России вынесли на обсуждение вопрос о продолжительности новогодних праздников

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в личном Telegram-канале задал подписчикам вопрос об их отношении к продолжительности новогодних праздников в России. Он напомнил, что традиция отдыхать на Новый год и Рождество в России зародилась не так давно — с 2012 года.

В опубликованном Володиным опросе три варианта ответа: «пусть все остается как есть сейчас», «выходные слишком длинные» и «хорошо бы отдыхать эти дни в теплое время года». Спикер Госдумы пояснил, что в последнее время звучат предложения поменять порядок отдыха в январе.

По состоянию на 12:10 в опросе приняли участие более 11,3 тысячи пользователей Telegram. За сохранение новогодних праздников в существующем виде проголосовали 58 процентов участников опроса, за перенос выходных на теплое время года выступили 22 процента, а просто за сокращение январских каникул — 20 процентов.

В ноябре лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить новогодние праздники, чтобы люди вышли на работу 2 января. Он связал свое предложение с бюджетом России на 2022-2024 годы. Депутат не впервые предложил поменять новогодние праздники. В 2020 году он выступал с идеей об обязательных выходных с 31 декабря по 3 января и переносом остальных выходных в счет оплачиваемого отпуска.

Россияне в декабре уже высказывали свое отношение к длине новогодних праздников. Тогда почти 50 процентов опрошенных сказали, что положительно относятся к продолжительному отдыху.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

В СССР мы выходили на работу учёбу 2 янв, 9 мар, 3 мая, 9 нояб, так было многие годы и было привычно. С введением длительных выходных стало хуже и для бедных семей вообще вообщем много чего стало хуже

Гость||

Ничего не стало хуже. Наоборот, единственное время в году, когда можно нормально отдохнуть. В СССР, конечно, много было хорошего, но длинные новогодние выходные это чуть ли не единственный плюс путинского режима.

Имя: Гость
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