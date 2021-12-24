В России отклонили запрет на рекламу на домах

24.12.2021 | 17:46

Совет Федерации (СФ) отклонил закон, который предполагает запрет на использование рекламных конструкций на фасадах жилых домов. Документ будут дорабатывать, говорится на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Закон разрабатывался, чтобы защитить интересы собственников от нарушений, связанных с размещением рекламы. На данный момент местные органы власти могут разрешить устанавливать подобные конструкции, даже если жильцы домов против. Разработанный закон предполагает, что в будущем рекламу можно будет размещать только в случае согласия собственников всех помещений в доме.

Как сообщает «Российская газета», закон отправили на доработку. «Федеральный закон предлагается отклонить, поскольку в нем не решен вопрос о действии разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выданных органами местного самоуправления до дня вступления в силу федерального закона», — заявил член Комитета СФ по экономической политике Александр Пронюшкин.

В мае 2021 года Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий размещать с помощью специального оборудования звуковую рекламу на фасадах и крышах зданий. Власти отреагировали на жалобы жителей и посчитали, что уровень шума от подобных способов маркетинга негативно влияет на жизнедеятельность.