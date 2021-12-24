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Российский мэр назвал непривитых пенсионеров «ненужными» и «врагами»

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Мэр города Елабуга Республики Татарстан Рустем Нуриев на закрытом совещании назвал непривитых от коронавируса пенсионеров «ненужными» и «врагами». Об этом сообщает Kazanfirst.

Глава города выступил против выдачи денежных средств и подарков для непривитых от COVID-19 пенсионеров в День Победы или в День пожилых людей. У всех для этого нужно требовать QR-код, считает Нуриев.

«Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный прием, меня заражает. Я не заболею, потому что привитый, но я носитель, прихожу туда, где сидит непривитый человек без антител, заражаю его. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер — это враг настоящий», — сказал российский мэр.

Ранее замглавы администрации Каменска-Уральского Денис Нестеров призвал тех россиян, кто не желает проходить вакцинацию, уезжать из страны. Привитые не должны подвергать свою жизнь риску рядом с невакцинированными, считает чиновник.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

И вот этот зазнавшийся носитель заражает другого зазнавшего носителя и так по кругу друг друга заражают.Вопрос кто враг?

Гость||

Сенатор Алексей Пушков возмущен заявлением генерального директора BioNTech Угура Сахина, что трех дох вакцины от ковида может быть мало, так как даже трижды вакцинированные могут передавать вирус.

"А сколько надо, чтобы кампания и дальше загребала миллиарды? 5 или, может быть, 10? Заявления руководства компании создают серьезные сомнения в эффективности ее вакцины. Или же это просто бизнес, а медицина тут где-то сбоку?" - написал Пушков у себя в телеграм-канале.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Привитые не должны подвергать свою жизнь риску рядом с невакцинированными, считает чиновник.
Какие же тупые у нас чиновники. Ещё и высказываются на публику. Молчали бы лучше.

Гость||

Вот это вирус головного мозга пошел. Привитые боятся непривитых. Таких чиновников нужно самих объявлять врагами за неверие в отечественную вакцину.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный прием, меня заражает. Я не заболею, потому что привитый, но я носитель
ПИ ну что? Будете стирать теперь сообщения что прививка НЕ СПАСАЕТ от заражения? А? Или когнитивный диссонанс словили?

Гость||

Правильно Сталин переодически избавлялся от слуг народа. Позорящих и дискредитирующих власть.

Гость||

Какого бабла он с этого имеет?.Никакого!. Дурак что-ли?

Гость||

15:43 Они приезжали на съезд на пару дней лишь похлопать, утопить в бурных аплодисментах старшего по партии и уезжали обратно тянуть лямку в тяжёлой и лёгкой промышленности.

Имя: Гость
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