В стране и мире

В России предложили ввести ежемесячные выплаты для пенсионеров

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Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев выступил с предложением ввести ежемесячные выплаты «детям ВОВ». Об этом сообщает РИА Новости.

Политик рассказал, что занимается доработкой нового проекта, который планирует внести в Государственную Думу в феврале 2022 года.

Согласно его предложению, российским пенсионерам, родившимся с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года, будут положены ежемесячные выплаты в размере не менее 30 процентов от величины прожиточного минимума в стране, но не менее трех тысяч рублей в месяц.

При этом ожидается, что данная выплата не будет зависеть от других форм социальной поддержки от государства.

Ранее комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил выплачивать новогоднюю пенсию россиянам ежегодно. По словам одного из авторов документа, предновогодняя выплата поможет пенсионерам не только достойно отметить Новый год, но и не залезать в долги по кредитам, чтобы купить подарки.

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Источник — lenta.ru
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А как же внуки-правнуки детей ВОВ?

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