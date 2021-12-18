В стране и мире

В Госдуме объяснили желание россиян вернуться в СССР

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Вице-спикер Госдумы Александр Жуков прокомментировал результаты опроса, согласно которым 49 процентов россиян хотели бы вернуться в СССР. Подобное желание граждан страны он объяснил в интервью «Коммерсанту».

По его словам, дело в том, что многое забывается с течением времени, и в действительности никто бы не хотел снова оказаться в прошлом, когда, к примеру, были абсолютно пустыми полки магазинов, а люди находились в подавленном настроении.

«Это все быстро забывается, поэтому какие-то невзгоды нашей жизни — хотя, на мой взгляд, сейчас жизнь совершенно другая, она изменилась в лучшую сторону по сравнению с тем, что я сейчас описываю — приводят к таким ностальгическим чувствам, воспоминаниям о том, что раньше было все лучше, а мы были моложе», — заметил Жуков.

Собеседник издания добавил, что, вероятно, есть какая-то ностальгия по советским временам, когда существовала иллюзия, что все жили одинаково, честно, а также не было богатых и бедных.

6 декабря сообщалось, что каждый пятый взрослый россиянин не сумел правильно расшифровать аббревиатуру СССР — Союз Советских Социалистических Республик. Большая часть из тех, кто не смог ответить правильно на вопрос, — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. При этом свыше 80 процентов участников опроса с задачей справились.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А сейчас , если отраву убрать, тоже будут полки пустые. Поганые предатели.

Гость||

Это просто ностальгия по ушедшей молодости и не более.

Гость||

По 90-м годам кто ностальгирует?

Гость||

Эка вы, у меня по 70 ностальгия, тогда и снег был другой, а люди тем паче.

Гость||

Ну для кого-то жизнь изменилась в лучшую сторону. Но не для простых людей. Одни дворцы строят, а другие за кусок хлеба работают. В СССР пенсионеры в помойках не копались.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Большая часть из тех, кто не смог ответить правильно на вопрос, — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.
правильно молодежь прикалывалась с прохвостами-опрашивальщиками. они свой внутренний мир всяким....за бесплатно не вывернут. а за платно - еще больше прикольнутся над проститутствуюшими

Гость||

Какое там вернуться в СССР, забыли как мебель можно было купить только по ветеранским льготам ,Хорошо было только если дед ветеран ВОВ,в ветеранском по карточке продавали одну пару сапог,раз в два года,одну рубашку и три пары носок.Забыли как приходя из школы ,стояли с бабушками по часу в очереди,т.к.колбасу продавали полкило в руки.Жили по тридцать лет в общагах,и коммунальных квартирах,без возможности что то купить.

Гость||

Гость писал(a):

По 90-м годам кто ностальгирует?
в 90х уже и не было СССРа. Ностальгируют по Брежневским временам, когда водка была дешевая и два вида колбасы были, тоже дешевые. И еще весь мир боялся Советский Союз, этот момент страдальцы по Союзу особенно любят.

Гость||

Машина была мечтой для многих. И из-за очередей лет на 20, и из-за стоимости. Сейчас (ну не сейчас, а хотя бы года два назад) приходи в любой автосалон, там тебе на выбор. Крелит оформят, если зарплата позволяет. Садись, езжай. Мог ли кто-то в те годы мечтать о том, что будет ездить на новом Фольксвагене или Тойоте! я их только в журнале "За рулем" видел и то - две фотографии на последней странице.

Гость||

Гость писал(a):

1853 г
прошу прощения - 1953 трагического года убийства настоящего человека и смысла бытия всех народов планеты СТАЛИНА. убили оборотни - троцкисты-хрущи с помощб. такой же менгелевской медицыны

Гость||

Я прям лично возглавлю движение робин-гудов.

Гость||

Знали бы до чего доведут Россию, народ бы 91 выступил на стороне ГКЧП.

Гость||

Всё идёт по сценарию, в 91 году всех бросили в лихолетья, в тяготы и трудности, чтоб хлебнули, но потом возродились как Феникс из пепла. И это время уже на пороге, немного осталось.

Гость||

все кто тоскует по ныне дохлому СССР, стоит сьездить в Северную Корею, и уввидеть воочию "прелести" СССР.

Гость||

Если сопоставить, то сейчас наверно примерно так 1987 год. До 1991 остается года четыре...

Примерно тоже самое всё, всем понятно, что творится что-то неладное, но никто не знает, что надо делать, чтобы это остановить.

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Имя: Гость
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