Российского школьного учителя арестовали за развращение 13-летних учеников

10.12.2021 | 16:04

В Санкт-Петербурге арестован учитель биологии одной из школ в Московском районе города. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о Викторе Ласточкине, который неоднократно запирался в школьном кабинете, где совершал развратные действия в отношении двух 13-летних учеников. После задержания россиянин признал свою вину. Следователи завели уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица не достигшего 16-летнего возраста»).

В ходе расследования выяснилось, что в 2008 году он уже привлекался к уголовной ответственности и получил условное наказание в виде двух лет лишения свободы. Следователи выясняют, как именно он сумел снова устроиться на работу с детьми. В администрации района пояснили, что при трудоустройстве в 2018 году Ласточкин предоставил руководству школы оригинал справки из полиции об отсутствии судимости.

3 июля 2020 года сообщалось, что в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора одной из школ, которая в течение трех лет скрывала от полиции факты сексуального насилия учителя физкультуры над ученицами.