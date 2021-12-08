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В стране и мире

Россиянам назвали правила законного остекления балкона

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Для законного остекления балкона собственнику жилья необходимо официально согласовать работы, порядок действий прописан в Жилищном кодексе. Правила проведения подобных работ «Российской газете» назвал адвокат Михаил Герголенко.

В случае, если местные власти рассматривают остекление балкона как перепланировку, собственнику необходимо подготовить пакет документов. В список бумаг входит заявление, проект балкона из бюро или проектной организации. Эксперт посоветовал получить у соседей согласие на перепланировку, а также приложить фото фасада дома и технический паспорт из бюро технической инвентаризации (БТИ).

Собранные документы необходимо отдать в жилищную инспекцию. В случае отклонения проекта, его отправят в административные и надзорные органы, включая управляющую компанию, госэкспертизу, Роспотребнадзор, пожарную инспекцию, а при необходимости и в Департамент культурного наследия. По словам адвоката, разрешение можно получить за месяц, однако в некоторых случаях сроки могут увеличиться.

Среди причин отказа в согласовании специалист назвал возможный вред облику здания от остекления балкона. Подобные конструкции также могут стать нагрузкой для ветхих построек или разрушить несущие стены и повредить коммуникации. Не разрешить остекление могут и из-за отсутствия документов.

Вопрос остекления балконов стали обсуждать ранее из-за информации о том, что, согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, за самовольную обшивку или остекление балкона, в России с 1 марта 2022 года будут предусмотрены штрафы. Позже власти объяснили, что мера не является нововведением, а граждане могут получить штраф за незаконное остекление и по старым правилам.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вопрос остекления балконов стали обсуждать ранее из-за информации о том, что, согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, за самовольную обшивку или остекление балкона, в России с 1 марта 2022 года будут предусмотрены штрафы.
Закон не имеет обратной силы , ранее таких запретов не было.

Гость||

Да, кто уже успел остеклить, тому штрафы не страшны.

Гость||

Как же теперь компании по пласт-окнам? Будут остеклять все по желанию клиента или документики требовать? В случае остекления вне правил - будут ли они являться соучастниками?

Имя: Гость
Комментарий:

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