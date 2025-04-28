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Экономика

Выяснилось, где живут самые дисциплинированные заемщики

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Самыми дисциплинированными федеральными округами, которые меньше всего допускают просроченную задолженность по кредитам, стали Северо-Западный и Сибирский, сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Речь идет о беззалоговых кредитах 30+ дней. При этом в Северо-Западном округе также отмечается наименьшая доля поздней просрочки (90+ дней).

Крупнейшие города России - Москва и Санкт-Петербург - демонстрируют средний уровень просроченной задолженности по сравнению с другими федеральными округами.

По залоговым кредитам наименьшую склонность к допущению просрочек показывают жители Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов.

Быстрее всего гасят просроченную задолженность жители Дальневосточного федерального округа - первые 80% заемщиков делают это спустя 13 дней в залоговом сегменте и 17 дней - в беззалоговом.

«На фоне повышения процентных ставок россияне стали более ответственно подходить к кредитованию: это привело к снижению среднего размера выдач кредитов в прошлом году. Например, в Москве средний чек выдачи в беззалоговом сегменте составил 489 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге - 356 тыс. рублей. Динамика погашения задолженности варьируется в зависимости от региона, но в целом ситуация остается стабильной», - отметил Георгий Горшков.

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Источник — фото предоставлено ВТБ
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