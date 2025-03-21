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Экономика

Олег Мельниченко: В регионе практически нет безработицы

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В регионе практически отсутствует безработица. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в пятницу, 21 марта, на сессии Заксобра.

«Мы живем в уникальное время, когда безработицы практически нет», - заявил он.

Глава региона подчеркнул: на фоне ее отсутствия промышленные предприятия Пензенской области ощущают нехватку сотрудников. Кадровая потребность составляет около 2 000 человек. Основной дефицит рабочих рук испытывают предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Для преодоления нехватки кадров в регионе ведется работа по привлечению специалистов. В этом году 5 предприятий открыли корпоративные учебные классы в IТ-колледже. Также готовить кадры помогает федеральная программа «Профессионалитет», в которой активно участвует регион.

«Уже поданы заявки на создание трех кластеров - «Машиностроение», «Атомная энергетика» и «IТ-технологии». Думаю, мы получим положительное решение и «Профессионалитет» будет распространен на эти направления. Это позволяет нам модернизировать средние профессиональные учебные заведения для решения соответствующих задач», - уточнил Олег Мельниченко.

Он добавил, что программа не только подразумевает работу непосредственно в колледжах, но и укрепляет связь с ними промышленных предприятий, заинтересованных в кадрах.

«Возникает такая взаимная синергетика, которая дает соответствующие результаты», - резюмировал губернатор.

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