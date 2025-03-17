Рынок рублевых сбережений россиян в феврале вырос на 2%

17.03.2025 | 15:00

По оценке ВТБ, общерыночный объем рублевых пассивов в феврале показал рост на 2,1%, прибавив более 1 трлн рублей, и достиг 54,2 трлн. Для сравнения, в феврале прошлого года рост рынка составил 1,1 трлн рублей, а в январе 2025-го было сезонное снижение на 475 млрд.

«Несмотря на локальную корректировку ставок на рынке в феврале, «время вкладчика» продолжается. Все еще сохраняется уникальная ситуация, когда ставки по депозитам находятся на уровне ключевой. Мы прогнозируем, что рынок рублевых сбережений продолжит рост на протяжении всего года. Даже в случае перехода ЦБ к смягчению ДКП (денежно-кредитной политики. - Прим. ред.) уровень ставок будет оставаться высоким, и вкладчики продолжат делать накопления. Чтобы в конце года получить неплохой пассивный доход, сейчас еще можно зафиксировать ставку свыше 20%», - прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений Дмитрий Володин.

ВТБ прогнозирует, что по итогам первого полугодия рынок сбережений в России преодолеет отметку в 60 трлн рублей, а по итогам всего года превысит 68 трлн. Россияне смогут заработать рекордные 9 трлн рублей процентного дохода.

Большую часть в структуре сбережений занимают вклады. Вкладчики стремятся как можно больше средств аккумулировать на депозитах, текущие ставки по которым обеспечивают высокую доходность.