Жители ПФО оказались самыми экономными в стране

12.03.2025 | 16:15

Средний чек одной покупки по кредитной карте в 2024 году среди жителей Приволжского федерального округа (ПФО) составил 1 000 рублей, сохранившись на уровне прошлого года. Такие данные приводит ВТБ.

Самыми активными пользователями кредитных карт стали клиенты из Центрального федерального округа. В 2024 году их средний чек в регионе составил 1,5 тыс. рублей. На втором месте - Дальневосточный и Северо-Западный федеральные округа - 1,4 тыс. рублей. Жители ПФО и Северо-Кавказского федерального округа оказались самыми экономными: их средний чек составил 1 000 и 1 200 рублей соответственно.

Наиболее популярной категорией расходов по кредитным картам в ПФО остаются супермаркеты. В 2024 году доля платежей в ней выросла на 2 процентных пункта, до 29%, по сравнению с 2023 годом.

Второе место занимают траты на дом и ремонт - 11%. В кафе, ресторанах, магазинах одежды и обуви расплачивались по 7%. Большую статью расходов за счет кредитных средств также составляют электроника, АЗС и маркетплейсы - на них приходится по 5%. При этом за год доля транзакций в этих категориях не изменилась.

Минимальные расходы (меньше 1%) совершались в категориях, связанных с искусством и книгами, а также в театрах и кино.