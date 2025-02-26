Спрогнозирован резкий рост цен на рыбные консервы

26.02.2025 | 20:57

В 2025 году рыбные консервы в России могут подорожать до 25%. Рост цен связан с увеличением стоимости сырья и уменьшением объема вылова.

Такой прогноз дала в беседе с «Газетой.ру» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Маргарита Кобец.

Она указала, что вылов лосося оказался худшим за 2 десятилетия, его объем упал на 61% по сравнению с 2023-м. Кроме того, сокращается добыча другой популярной рыбы - трески.

Другие причины подорожания консервов - колебания валютных курсов и повышение закупочных цен на банки, которые ввозят из зарубежных стран. Наконец, выросли затраты на рабочую силу - на 30-60%, что также скажется на ценах.

«Средняя цена рыбных консервов в России варьируется в зависимости от вида рыбы, объема упаковки и производителя. В розничных сетях цены на рыбные консервы начинаются от 33,99 рубля за паштет шпротный (160 г) и могут достигать 970 рублей за осетра натурального в собственном соку (240 г)», - отмечает издание.