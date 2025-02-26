Сетевое издание|18+|Среда|26 фев 2025|21:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
 

Экономика

Спрогнозирован резкий рост цен на рыбные консервы

Печать
Telegram

В 2025 году рыбные консервы в России могут подорожать до 25%. Рост цен связан с увеличением стоимости сырья и уменьшением объема вылова.

Такой прогноз дала в беседе с «Газетой.ру» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Маргарита Кобец.

Она указала, что вылов лосося оказался худшим за 2 десятилетия, его объем упал на 61% по сравнению с 2023-м. Кроме того, сокращается добыча другой популярной рыбы - трески.

Другие причины подорожания консервов - колебания валютных курсов и повышение закупочных цен на банки, которые ввозят из зарубежных стран. Наконец, выросли затраты на рабочую силу - на 30-60%, что также скажется на ценах.

«Средняя цена рыбных консервов в России варьируется в зависимости от вида рыбы, объема упаковки и производителя. В розничных сетях цены на рыбные консервы начинаются от 33,99 рубля за паштет шпротный (160 г) и могут достигать 970 рублей за осетра натурального в собственном соку (240 г)», - отмечает издание.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте