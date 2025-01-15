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Экономика

Россияне в праздники увеличили траты на 8%

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Траты россиян на товары и услуги в новогодние каникулы в 2025-м составили 170 млрд рублей, что на 8% превышает расходы 1-8 января 2024 года и в 1,5 раза - январских праздников 2023-го. Об этом свидетельствует статистика Первого ОФД (входит в Группу ВТБ), который занимает 17% российского рынка фискальных данных.

По данным Первого ОФД, на продукты россияне за каникулы потратили 55 млрд рублей, что на 19% больше, чем в прошлом году. На 7% выросли расходы на товары для праздника и сувениры - до 1,2 млрд, сообщили в пресс-службе ВТБ.

На 30% увеличился спрос на букеты: почти полмиллиона елочных и цветочных композиций украсили дома и офисы в новогодние праздники на общую сумму 360 млн рублей. В январские каникулы 2024-го на покупку букетов россияне потратили 275 млн.

Расходы на топливо составили 27,5 млрд рублей, что сопоставимо с объемом затрат прошлого года. Спрос на внутренний туризм на личном транспорте сохраняется на стабильно высоком уровне.

На 13% вырос спрос на товары для спорта и активного отдыха. Россияне закупили 1,9 млн единиц спортивного инвентаря на общую сумму более 2 млрд рублей.

В пятерку наиболее популярных категорий в новогодние каникулы традиционно попали затраты на шопинг: свыше 17,5 млрд на покупку одежды и обуви. Это на 450 млн больше, чем в новогодние праздники 2024-го.

Традиционно существенная часть расходов - более 21 млрд рублей - пришлась на оплату различных услуг, в том числе коммунальных, транспортных, медицинских, курьерских, страховых и услуг связи.

«Длинные новогодние каникулы большинство россиян предпочитают проводить со своей семьей и близкими друзьями. В этот период традиционно увеличиваются затраты на продуктовую корзину к праздничному столу, включая набор оливье, кулинарию и десерты, электронику, товары для дома и ремонта. Неожиданный всплеск в этом году зафиксирован на печатную продукцию: 650 млн рублей россияне потратили на покупку 2,6 млн книг художественной и бизнес-литературы, а также журналов. Одновременно с этим на 19% увеличились затраты на цифровые развлечения. В общей сложности 144 млн рублей привлекли разработчики онлайн-игр, онлайн-кинотеатры и поставщики видеоконтента. При этом спрос на электронику и аксессуары остается стабильным и сохраняется на уровне 1,46 млрд рублей», - отметила руководитель направления аналитических исследований Первого ОФД Татьяна Гребенкина.

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