В Пензенской области подешевела «Ципа в простокваше»

29.10.2024 | 16:50

Эксперты Отделения Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России посчитали, что в Пензенской области, несмотря на рост цен, стоимость приготовления «Ципы в простокваше» за год снизилась на 8,9%.

«Ципа в простокваше» - простое в приготовлении блюдо, которым, по легенде, отужинал главный герой произведения Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» перед отъездом из Санкт-Петербурга. Специалисты выбрали его для расчета, поскольку в августе исполнилось 275 лет со дня рождения жившего в Пензенской губернии писателя.

Для приготовления «Ципы в простокваше» требуется 600 г куриного мяса, 250 г простокваши, 30 г свежей зелени и 120 г свежих огурцов. Филе нужно нарезать широкими пластами, уложить в глиняную или стеклянную емкость, залить простоквашей, посыпать зеленью, посолить, накрыть крышкой и отправить на 10 минут в горячую духовку. Затем необходимо выключить духовку и подержать в ней блюдо еще 10 минут. Подавать на стол с огурцами.

В Отделении Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России объяснили, почему при общем росте цен «Ципа в простокваше» подешевела.

«Главный ингредиент блюда - куриное мясо. Отечественные птицефабрики в этом году нарастили производство курятины, и на прилавках магазинов в Пензе его тоже стало больше. И стоило оно в сентябре дешевле, чем год назад.

В годовом сравнении цены на кисломолочные продукты в сентябре выросли. У переработчиков молока увеличились расходы на производство - стали дороже обходиться сырье, упаковка и логистика.

В сентябре этого года огурцы и зелень стоили дороже, чем год назад. У отечественных аграриев увеличились затраты на семена, средства защиты растений, а также на зарплаты работникам в условиях дефицита кадров.

В результате подешевевшее куриное мясо перевесило подорожавшие кисломолочный продукт, огурцы и зелень, и общая стоимость приготовления блюда за год снизилась», - сообщили специалисты.

По данным Росстата, в среднем цены в Пензенской области за год выросли на 7,9%. Для комфортной жизни людей и развития экономики они должны увеличиваться оптимально - на 4% в год, уточнили в отделении банка.