Конкуренцию банков и финтех-компаний считают вероятной

24.10.2024 | 13:35

По данным опроса * ВТБ, жители Приволжского федерального округа (ПФО) выбирают классические банки для накопления средств и получения кредита на приобретение жилья, автомобиля, ремонта дома или крупных покупок. В то же время финтех-компании расширяют свое влияние в сфере товаров народного потребления.

Сейчас 10% опрошенных хранят деньги в кошельках маркетплейсов, столько же - в системах платежных сервисов. При этом преимущество остается за классическими банками - им отдают предпочтение 80% приволжан.

29% участников опроса не пользуются платежными сервисами финтех-компаний и маркетплейсов. У 44% есть онлайн-кошельки, у 27% - расчетные карты таких компаний в пластике. 15% пользуются сбережениями, 12% прибегают к кредитам или рассрочке платежа. В классических банках показатели по аналогичным позициям гораздо выше: 89% респондентов имеют дебетовые или зарплатные карты, 67% размещают средства на вкладах, у 66% открыты накопительные счета. У 53% есть кредитные карты, а 23% опрошенных получили кредит наличными.

К минусам использования сервисов финтех-компаний и маркетплейсов жители ПФО относят риск доверить крупную сумму (63%), непрозрачность условий (39%) и невыгодные финансовые условия продуктов (22%). Среди преимуществ использования респонденты назвали скидки и акции на товары (71%), удобство возврата средств при отказе от товара (41%), интересные условия по сберегательным (20%) и кредитным (15%) продуктам.

«Банкам и маркетплейсам есть чему поучиться друг у друга. Здоровая конкуренция всегда полезна и помогает рынку меняться в пользу клиента. У маркетплейса есть возможность легко и быстро экспериментировать, а на стороне банков всегда была, есть и будет экспертиза в надежных и безопасных финансовых продуктах и сервисах. Идеальными условиями на рынке могла бы стать синергия финтехов и бигбанков. Будет ли модель партнерских отношений более жизнеспособной по сравнению с развитием собственных сервисов и приобретением бизнесов, покажет время», - отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Главным фактором при выборе способа оплаты становится удобство. Уже сегодня выбирать новые удобные платежные инструменты готовы 2/3 россиян. При этом в ВТБ уверены, что здоровая конкуренция всегда полезна и помогает рынку меняться в пользу клиента.

* Опрос проведен ВТБ с 2 по 8 октября 2024 года по репрезентативной выборке среди 1 500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.