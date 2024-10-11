Банк «Кузнецкий» поддержал фестиваль «Алло, Лермонтов?»

11.10.2024 | 15:17

Банк «Кузнецкий» выступил генеральным партнером фестиваля книжной культуры «Алло, Лермонтов?», который пройдет с 11 по 13 октября в бизнес-центре «Триумф» в Пензе.

В программу мероприятия включены презентации книжных новинок, автограф-сессии и проведение круглых столов с участием известных российских писателей, творческие мастер-классы, блок с представителями IT-сообщества.

Пензенцев ждет книжная ярмарка с участием представителей более чем 50 независимых издательств. Будут работать 3 лектория и детская площадка, где запланировано свыше 60 мероприятий. Вход свободный.

Почетные гости фестиваля - лауреаты литературных премий Майя Кучерская, Александр Снегирев, Дмитрий Данилов, Роман Сенчин, Нина Дашевская, Ольга Нижельская, Татьяна Климова, Ислам Ханипаев.

«Чтение книг, изучение литературных произведений играет решающую роль в становлении человека, формируя его интеллект, эмоциональный мир и способность к критическому мышлению. Мы рады поддержать фестиваль «Алло, Лермонтов?», который позволит погрузиться в мир книг, открыть для себя новых авторов и поговорить о них с другими книголюбами. Желаем всем гостям мероприятия ярких впечатлений и приятного времяпрепровождения», - отметил председатель правления Банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий», ИНН 5836900162.