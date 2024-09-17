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Экономика

Банк «Кузнецкий» дополнил коллекцию монет из драгоценных металлов

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В продаже банка «Кузнецкий» появился новый набор «Красная книга», состоящий из трех монет номиналом 2 рубля: «Дикуша», «Перевязка», «Морщинистокрылая жужелица».

Банк «Кузнецкий» дополнил коллекцию монет из драгоценных металлов

На реверсе каждой изображен представитель исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу.

Банк «Кузнецкий» дополнил коллекцию монет из драгоценных металлов

Все экземпляры выполнены из серебра 925-й пробы и имеют массу чистого вещества не менее 15,55 г.

Банк «Кузнецкий» дополнил коллекцию монет из драгоценных металлов

Серию «Исторические события» дополнила трехрублевая монета из того же металла «300-летие Санкт-Петербургского государственного университета», выполненная в честь годовщины одного из крупнейших научно-образовательных центров в мире, где учились и трудились тысячи выдающихся ученых, писателей, художников, государственных и общественных политических деятелей. Масса чистого вещества не менее 31,1 г.

Банк «Кузнецкий» дополнил коллекцию монет из драгоценных металлов

Более подробную информацию о новых монетах можно получить в головном офисе Банка, на сайте www.kuzbank.ru в разделе «Монеты» или позвонив по телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий», ИНН 5836900162.

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Источник — фото 2, 3, 4, 5 с сайта cbr.ru
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