Выяснилось, сколько россияне заработают по депозитам

04.09.2024 | 16:02

Средняя ставка привлечения по депозитам к концу года достигнет 17,5%, что обеспечит рекордный объем привлеченных средств населения. Всего за 2024-й россияне получат 4 трлн рублей в качестве процентного дохода по вкладам. Об этом на ВЭФ-2024 заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

«Мы не ожидаем снижения доходности по вкладам и накопительным счетам до конца года. Текущий уровень ставок позволяет получить дополнительный доход от ваших сбережений в размере 18-20%, а участие в программе долгосрочных сбережений с государственным софинансированием поможет существенно увеличить этот доход. Более того, на фоне увеличения конкуренции банков за вкладчиков в 4-м квартале ставки по депозитным продуктам как с короткими, так и с длинными сроками привлечения могут подняться», - отметил Дмитрий Брейтенбихер.

ВТБ прогнозирует изменение сроков размещения средств на вкладах во втором полугодии. По оценке банка, доля среднесрочных вкладов (на срок 6 месяцев до 1 года) будет вытеснять долю коротких депозитов (от 3 до 6 месяцев).

«Регулятор дал четкий сигнал, что текущая экономическая ситуация и уровень инфляции не позволяют снизить ключевую ставку как минимум до конца текущего года. В связи с этим банки начали смещать максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные. Уже около 65% всех открываемых вкладов на рынке открываются на срок от 6 месяцев до 1 года. С начала года этот показатель увеличился уже на 13%. В ВТБ он еще выше - 70%. Доля краткосрочных вкладов в нашем портфеле составляет лишь 13%, что говорит о готовности вкладчиков размещать средства «вдолгую», - отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По его словам, также снижается активность клиентов, которые в первой половине года постоянно переводили средства из одного банка в другой, размещая их на короткие сроки и ловя максимальную выгоду. «Сейчас рынок уже пришел к своему равновесному состоянию и необходимость в таких резких движениях отпала», - добавил топ-менеджер ВТБ.

Он напомнил, что в 2023 году рынок также был ориентирован на срок привлечения от 6 месяцев до 1 года, но сегмент занимал только 40%. В 2022-м резко возросла доля краткосрочных вкладов (от 3 до 6 месяцев) - с 4% до 23%.