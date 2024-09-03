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Экономика

Рынок розничного кредитования «охладится» более чем на 15%

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По итогам 8 месяцев общий объем кредитных продаж физлицам в России достиг 9,8 трлн рублей, что на 5,4% ниже показателей 8 месяцев 2023 г. В конце года сокращение рынка усилится и с сентября по декабрь составит более 15% к аналогичному периоду 2023 г. В целом в 2024 году продажи рынка «охладятся» на 9%.

Такой прогноз * в рамках ВЭФ-2024 озвучил заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

В августе 2024 года россияне оформили розничные кредиты на 1,2 трлн рублей, что на треть ниже результата августа 2023-го. Всего в этом году, по прогнозу банка, выдачи розничных кредитов в России превысят 14,7 трлн рублей, что на 9,3% ниже итогов 2023 года.

Объем залоговых кредитов (ипотека и авто) составит 7,6 трлн и снова опередит продажи кредитов наличными (7,1 трлн). Выдачи ипотеки могут составить 5,1 трлн рублей (-35% к прошлому году), автокредитов - 2,5 трлн, что станет рекордом для российского рынка. Общий портфель кредитов физлиц на рынке может достигнуть 40,6 трлн рублей, показав рост на 16% к 2023 году.

«Мы пересмотрели свой прогноз по снижению рынка розничного кредитования в 2024 году с 16 до примерно 9%. Небольшая «оттепель» связана с более высоким спросом на кредиты наличными и укреплением позиций «семейной» программы в ипотечном кредитовании. Но итоговые значения в любом случае будут ниже прошлогодних из-за мер регулятора по «охлаждению» рынка. Пока ключевая ставка остается такой высокой, ждать другой тенденции на рынке кредитов не приходится», - процитировала Георгия Горшкова пресс-служба ВТБ.

* Прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.

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